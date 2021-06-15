Дожди обойдут только две области Украины: прогноз погоды на сегодня
В Украине продолжают идти дожди вторую неделю подряд. Сегодня ливень обойдет только Львовскую и Волынскую области, в других регионах - грозы и шквалы.
Прогноз во всех областях
Сегодня дожди и грозы будут в почти всех регионах Украины. Переменная облачность и без осадков ожидается во Львовской и Ровенской областях.
На западе температура воздуха днем составит +21+26, а ночью +10+15.
На севере страны днем ожидается +24+26, а ночью +13+15.
На востоке страны синоптики прогнозируют днем +25+27, а ночью +14+16.
На юге температура воздуха днем сладе +24+26, а ночью +14+17.
В центре передают днем +24+27, а ночью +13+16.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня тоже будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +14+16.
Напомним, Карпаты после снегопада накроет ливень. Грозы и шквалы будут в другой части Украины.
Отметим, на этой неделе погоду в Украине будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.