RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Через негоду без світла залишилися майже 180 населених пунктів

Автор: РБК-Україна

В Україні зранку 16 червня без світла залишились 177 населених пунктів. Через ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС.

Так, станом на 07:00, знеструмлено 177 населених пунктів у 8 областях, а саме: Дніпропетровська – 47, Донецька – 39, Полтавська – 28, Кіровоградська – 27, Черкаська – 21, Київська – 11, Чернівецька – 3 та Запорізька – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні утримається тепла погода по всій території. Водночас, синоптики прогнозують дощ з грозами.

РБК-Україна писало, що цього тижня погоду в країні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних і північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України тривають короткочасні дощі.

В Україні продовжують майже щодня йти дощі другий тиждень поспіль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України дождиэлектричество