Непогода в Украине: спасатели призывают не выходить на улицу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате непогоды в Украине сорваны крыши и повалены деревья

Спасатели настаивают на усилении мер собственной безопасности из-за непогоды в Украине и призывают граждан без лишней необходимости не выходить на улицу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели также призвали следить за передвижением собственных детей.

"Спасатели настаивают на усилении мер собственной безопасности в этот период и призывают граждан без лишней необходимости не выходить на улицу. Необходимо также следить за передвижением собственных детей и объяснить им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, щитов и малых архитектурных форм (металлических Мафов) в случае сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение, сильные дожди и метели

Вместе с тем, во Львовской области из-за шквального ветра на железнодорожные пути упали деревья, в результате чего сбился график движения пяти поездов.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт в 7 областях: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ровенская - 1.