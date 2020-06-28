Жара до +35, но запад будут заливать дожди: погода на неделю

Фото: пляж (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура будет подниматься до +35 градусов

Погода в Украине на этой неделе снова будет дождливой в западных областях. На остальной территории страны будет преобладать сухая и жаркая погода.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 29 июня

Неделя начнется с грозовых дождей на большинстве территории страны. Сухо будет только в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в Крыму. Температура в большинстве областей будет колебаться от +27 до +30 градусов тепла, а на юге термометры покажут до +33.

Прогноз на 30 июня

Во вторник ливни будут заливать западные, северные и центральные области. На юге и востоке будет жарко и малооблачно. В западных областях температура спадет до +23...+27 градусов, в южных будет колебаться от +30 до +32, а на остальной территории прогнозируют от +25 до +29 градусов.

Прогноз на 1 июля

В среду дожди наконец отступят из западных областей Украины. Зато ливни прогнозируют в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Температура на западе будет колебаться от +25 до +27 градусов, в центре, на севере и на востоке - от +25 до +29. В южных областях, как и раньше от +30 до +32.

Прогноз на 2 июля

В четверг дожди с грозами возвратятся на запад Украины. Температура в западных областях поднимется до +27...+30 градусов. На остальной территории, кроме юга, термометры покажут от +26 до +31. В южных областях ожидается жара до +33 градусов.

Прогноз на 3 июля

Перед выходными осадки с западных областей также распространятся на Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. На западе столбики термометров будут колебаться от +24 до +29, на остальной прогнозируют от +27 до +33 градусов. В Николаевской и Запорожской областях ожидается жара до +35 градусов.

Напомним, сегодня синоптики прогнозировали ливни в западных и северных областях Украины, а также температуру воздуха до +33 градусов.

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Автор: Дмитрий Левицкий