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В Украине объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     28.06.2020 - 20:26
В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: дождь (РБК-Украина)

Местами ожидается град

В понедельник, 29 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы с градом и шквалами.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Грозы завтра охватят Левобережье, а также западные области Украины. Град и шквалы до 20 метров в секунду возможны местами.

Отметим, на этой неделе сильные ливни вызвали разрушительные наводнения в западных областях Украины. Разрушены сотни километров дорог, десятки мостов и повреждена важная инфраструктура.

Более 250 населенных пунктов в западных областях пострадали от стихийного бедствия.

При этом подтоплены более 4 тысяч жилых домов, некоторые из них сильно повреждены.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю: в западные области возвратятся ливни, а на юге ожидается жара до +35 градусов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГидрометцентрГрадШтормовое предупреждениегроза
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