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Через негоду знеструмлено понад сотню населених пунктів у 4 областях

Новини » Надзвичайні події     29.06.2020 - 08:50
Через негоду знеструмлено понад сотню населених пунктів у 4 областях
Фото: люди під парасольками (УНІАН)

У Сумській області без світла залишились 60 населених пунктів

Внаслідок негоди без світла залишилися 103 населених пункти у 4 областях. Найбільше постраждала Сумська область.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що знеструмлення відбулося внаслідок ускладнення погодних умов, а саме сильних дощів та поривів вітру.

"Станом на 7 год. 29 червня через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 103 населених пункти у 4 областях, а саме: Сумська - 60, Київська - 21, Чернігівська - 20 та Івано-Франківська - 2", - повідомили у ДСНС.

Аби оперативно відновити електропостачання у зазначених населених пунктах залучили бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов, синоптики прогнозують грози з градом та шквалами.

Також повідомлялося про прогноз погоди на наступний тиждень: у західні області повернуться зливи, а на півдні очікується спека до +35 градусів.

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Автор: Роман Калиниченко

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