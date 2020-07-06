Из-за непогоды в Николаевской области рыбаков унесло в море

Во время внезапного изменения погодных условий в районе Лагерной косы в акватории Черного моря в открытые воды начало уносить рыбацкую лодку. Об инциденте сообщил один из отдыхавших.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, резиновую лодку с людьми отнесло в море на 1,5 км из-за начавшегося порывистого ветра и дождя.

"Сотрудники ГСЧС на спасательном катере UMS-600 "Спасатель-2012" добрались к резиновой лодке "БАРК-260", которая находилась на ориентировочном расстоянии 1500 м от берега. Двух граждан спасатели пересадили в свое плавсредство и прикрепив их лодка, добрались до береговой линии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на 7 июля объявили штормовое предупреждение, прогнозируют ливни, град и шквалы.

Также РБК-Украина писало, что в ближайшие дни возможны наводнения в западных областях из-за сильных ливней.

Кроме этого, на этой неделе Украиной пронесутся грозовые дожди, но температура воздуха местами будет достигать +38 градусов.