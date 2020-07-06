Через негоду в Миколаївській області рибалок віднесло в море

Під час раптової зміни погодних умов у районі Лагерної коси в акваторії Чорного моря у відкриті води почав відносити рибальський човен. Про інцидент повідомив один з відпочивальників.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, гумовий човен з людьми віднесло в море на 1,5 км через поривчастий вітер та дощ.

"Співробітники ДСНС на рятувальному катері UMS-600 "Рятівник-2012" добралися до гумового човна "БАРК-260", який перебував на орієнтовній відстані 1500 м від берега. Двох громадян рятувальники пересадили у свій плавзасіб і прикріпивши їх човен, дісталися до берегової лінії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 7 липня оголосили штормове попередження, прогнозують зливи, град та шквали.

Також РБК-Україна писало, що найближчими днями можливі повені в західних областях через сильні зливи.

Крім цього, на цьому тижні Україною пройдуть грозові дощі, але температура повітря подекуди досягатиме +38 градусів.