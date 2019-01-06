Из-за непогоды в Греции погибла женщина, еще двух людей разыскивают

Фото: снегопад в Греции (flickr.com/ioannis_papachristos)

Полиция Греции ищет пропавших мужчик с четверга, 3 января

В Греции из-за снегопадов и резкого похолодания погибла пожилая женщина, еще двое мужчин пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщила местная полиция, в субботу, 6 января, тело 66-летней женщины было найдено в перевернутой машине возле ручья близ города Кератея, в 45 километрах к юго-востоку от Афин. Еще двое мужчин, которые находились в машине, пропали без вести.

Отмечается, что температура в центральной и северной Греции оставалась ниже нуля в течение почти недели. За это время сильный снегопад нарушил транспортное сообщение.

Служба гражданской защиты Греции призвала муниципальные власти подготовиться к очередному периоду похолодания, который обрушится на Грецию в понедельник, 7 декабря.

Напомним, из-за сильных снегопадов в Карпатах на горном перевале туристический автобус слетел в кювет.