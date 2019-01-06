ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Через негоду в Греції загинула жінка, ще двох людей розшукують

Новини » Надзвичайні події    06.01.2019 - 06:55
Через негоду в Греції загинула жінка, ще двох людей розшукують
Фото: снігопад у Греції (flickr.com/ioannis_papachristos)

Поліція Греції шукає зниклих мужчик з четверга, 3 січня

В Греції через снігопади і різкого похолодання загинула літня жінка, ще двоє чоловіків пропали без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомила місцева поліція, у суботу, 6 січня, тіло 66-річної жінки було знайдено в перевернутої машині біля струмка поблизу міста Кератея, в 45 кілометрах на південний схід від Афін. Ще двоє чоловіків, які перебували в машині, пропали без вісті.

Наголошується, що температура в центральній і північній Греції залишалася нижче нуля протягом майже тижня. За цей час сильний снігопад порушив транспортне сполучення.

Служба цивільного захисту Греції закликала муніципальну владу підготуватися до чергового періоду похолодання, який накриє Грецію в понеділок, 7 грудня.

Нагадаємо, через сильні снігопади в Карпатах на гірському перевалі туристичний автобус злетів у кювет.

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов та похолодання в Україні Негода в США: загинули не менше 7 осіб
Новини України ГреціяСнігопад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся