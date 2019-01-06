Через негоду в Греції загинула жінка, ще двох людей розшукують

Фото: снігопад у Греції (flickr.com/ioannis_papachristos)

Поліція Греції шукає зниклих мужчик з четверга, 3 січня

В Греції через снігопади і різкого похолодання загинула літня жінка, ще двоє чоловіків пропали без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомила місцева поліція, у суботу, 6 січня, тіло 66-річної жінки було знайдено в перевернутої машині біля струмка поблизу міста Кератея, в 45 кілометрах на південний схід від Афін. Ще двоє чоловіків, які перебували в машині, пропали без вісті.

Наголошується, що температура в центральній і північній Греції залишалася нижче нуля протягом майже тижня. За цей час сильний снігопад порушив транспортне сполучення.

Служба цивільного захисту Греції закликала муніципальну владу підготуватися до чергового періоду похолодання, який накриє Грецію в понеділок, 7 грудня.

Нагадаємо, через сильні снігопади в Карпатах на гірському перевалі туристичний автобус злетів у кювет.