Рятувальники повідомили про ситуацію на дорогах України у зв'язку зі снігопадами

Фото: ситуація на дорогах (ДСНС)

Дороги від снігу чистять майже 500 одиниць спецтехніки

Розчищати дороги України від снігопадів, які розпочалися ввечері 5 січня 2019, виїхало 469 одиниць техніки. Проїзд автошляхами забезпечено, передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, ввечері спостерігався невеликий сніг у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та у Києві.

"Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено", - зазначили в ДСНС.

Фото: ситуація на дорогах (ДСНС)

Наразі на прибирання снігу вийшли понад 700 працівників "Укравтодору" та 469 одиниць спеціальної техніки. Також у режимі чергування знаходиться 1 тис. 621 співробітник та 1 тис. 203 одиниць спецтехніки.

"На дорогах місцями ожеледиця. Важка інженерна техніка ДСНС перебуває в черговому режимі (до розчистки доріг не залучалась)", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, в Україні 6 січня 2019 в деяких областях країни очікується сніг, температура до -13.