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Рятувальники повідомили про ситуацію на дорогах України у зв'язку зі снігопадами

Новини » Надзвичайні події    06.01.2019 - 01:16
Рятувальники повідомили про ситуацію на дорогах України у зв'язку зі снігопадами
Фото: ситуація на дорогах (ДСНС)

Дороги від снігу чистять майже 500 одиниць спецтехніки

Розчищати дороги України від снігопадів, які розпочалися ввечері 5 січня 2019, виїхало 469 одиниць техніки. Проїзд автошляхами забезпечено, передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, ввечері спостерігався невеликий сніг у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській,  Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській,  Чернігівській, Чернівецькій областях та у Києві.

"Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено", - зазначили в ДСНС.

 

Фото: ситуація на дорогах (ДСНС)

Наразі на прибирання снігу вийшли понад 700 працівників "Укравтодору" та 469 одиниць спеціальної техніки. Також у режимі чергування знаходиться 1 тис. 621 співробітник та 1 тис. 203 одиниць спецтехніки.

"На дорогах місцями ожеледиця. Важка інженерна техніка ДСНС перебуває в черговому режимі (до  розчистки доріг не залучалась)", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, в Україні 6 січня 2019 в деяких областях країни очікується сніг, температура до -13.

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