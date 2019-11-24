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Из-за непогоды во Франции погибли двое людей

Новости » Происшествия     24.11.2019 - 16:30
Из-за непогоды во Франции погибли двое людей
Иллюстративное фото (Getty Images)

Первое тело было найдено в коммуне Ле-Мюи

В департаменте Вар (Франция),из-за непогоды погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал BFMTV.

Как отмечается, первое тело было найдено в коммуне Ле-Мюи недалеко от места, где в субботу вечером перевернулась спасательная лодка с тремя пожарными и тремя гражданскими лицами на борту. С тех пор один из гражданских пропал без вести. В префектуре не уточнили, мужчина это был или женщина.

Второе тело, которое принадлежало мужчине около 50 лет, было обнаружено в городе Кабассе, в автомобиле.

Напомним, в результате масштабного наводнения в Венеции (Италия) погибли 2 человека. На острове Паллестрина местные службы обнаружили тело 78-летнего мужчины, который погиб от удара током.

РБК-Украина писало, что в конце октября во Франции произошло сильное наводнение. В результате наводнения погибли 3 человека. Больше всего от стихии пострадало французский город Безье. Более 2000 работников аварийно-спасательных служб были направлены для ликвидации последствий непогоды.

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