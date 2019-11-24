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Через непогоду у Франції загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події     24.11.2019 - 16:30
Через непогоду у Франції загинули двоє людей
Ілюстративне фото (Getty Images)

Перше тіло було знайдено в комуні Ле-Мюї

У департаменті Вар (Франція),через негоду загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал BFMTV.

Як зазначається, перше тіло було знайдено в комуні Ле-Мюї недалеко від місця, де в суботу ввечері перекинувся рятувальний човен з трьома пожежниками і трьома цивільними особами на борту. З тих пір один з цивільних пропав безвісти. У префектурі не уточнили, чоловік це був чи жінка.

Друге тіло, яке належало чоловікові близько 50 років, було виявлено в місті Кабассе, в автомобілі.

Нагадаємо, в результаті масштабної повені у Венеції (Італія) загинули 2 людини. На острові Паллестрина місцеві служби виявили тіло 78-річного чоловіка, який загинув від удару струмом.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці жовтня у Франції сталася сильна повінь. В результаті повені загинули 3 людини. Найбільше від стихії постраждало французьке місто Безье. Понад 2000 працівників аварійно-рятувальних служб були направлені для ліквідації наслідків негоди.

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