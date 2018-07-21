Синоптики попереджають про грози та град в Україні

Грози в Україні очікуються у найближчі 3 години

Синоптики попереджають про грози, град та шквали в Україні сьогодні, 21 липня 2018 року, у найближчі три години. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, синоптики повідомили, що сьогодні в Україні, окрім більшості районів сходу та півдня України очікуються грози. Зокрема, у найближчі години і до кінця дня в Україні місцями пройде град. Також очікується сильний вітер - 15-20 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про можливі грози та короткочасний дощ у Києві. Крім того, за даними синоптиків, до 23 липня в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека.