Через негоду у Чернігові підтоплено 13 приватних дворів та підвали багатоповерхівок

Підтоплення у Чернігові сталися внаслідок інтенсивних опадів

Через негоду у Чернігові підтоплено 13 приватних домогосподарств та підвали кількох багатоповерхівок. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, 21 липня у Чернігові внаслідок інтенсивних опадів підтоплено 13 приватних дворів по вул. Десняка, Декабристів, Радченка, Могилянського, Генерала Авдєєнка, Гагаріна, пров. Гомельський. Крім того, через негоду у Чернігові також підтоплено приміщення Чернігівського територіального центру соціального обслуговування по вул. Текстильників, 25, а також та ПАТ "Будіндустрія" по вул. Індустріальна, 11.

Також підтоплено три підвали багатоповерхівок по пр. Миру, 263, 247А, а також по вул. Івана Мазепи, 36.

Наразі рятувальники намагаються уникнути переливу води з обвідного каналу Полігону по знешкодженню твердих побутових відходів.

Фото: негода у Чернігові (cn.dsns.gov.ua)

Крім того, місцеве видання 0462.ua з посиланням на КП “Чернігівводоканал” повідомляє, що через негоду у Чернігові затопило четверту каналізаційну насосну станцію.

Опубліковано КП "Чернігівводоканал" П'ятниця, 20 липня 2018 р.

Також повідомляється, що у місті наразі затоплено вокзал, проводитимуться відключення електроенергії та каналізації у районі психоневрологічної лікарні, протитуберкульозного диспансеру, а також у районі ЗАЗ. Також не виключено обмеження водопостачання у вказаних районах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про грози в Україні 21 липня.