Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Непогода в Украине: синоптики предупредили о сильных снегопадах 20 марта

НовостиОбщество    19.03.2018 - 19:41
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)

В Украине ожидаются снегопады, метели, на дорогах гололедица

В Украине 19-20 марта ожидаются снегопады, метели, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, 19 марта в Украине снегопады, метели, на дорогах гололедица, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Указано, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных областях и Прикарпатье 3 (красный).

Кроме того, погодные условия могут  усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Сообщается, что 20 марта на дорогах Украины гололедица, днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед.

Напомним, синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины в течение 19-21 марта 2018 года.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины Непогода в Украине: в ГСЧС рассказали о ситуации в стране
Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики, Снегопад
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top