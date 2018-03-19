Непогода в Украине: синоптики предупредили о сильных снегопадах 20 марта

В Украине 19-20 марта ожидаются снегопады, метели, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, 19 марта в Украине снегопады, метели, на дорогах гололедица, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Указано, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных областях и Прикарпатье 3 (красный).

Кроме того, погодные условия могут усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Сообщается, что 20 марта на дорогах Украины гололедица, днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед.

Напомним, синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины в течение 19-21 марта 2018 года.