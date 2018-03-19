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Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины

НовостиОбщество    19.03.2018 - 12:20
Фото: поднятие уровня рек (zk.dsns.gov.иа)
Фото: поднятие уровня рек (zk.dsns.gov.иа)

Подъемы уровней воды в реках Украины ожидается в течение 19-21 марта 2018 года

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины в течение 19-21 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 19-20 марта в р. Латорица - г.Чоп вода будет удерживаться на пойме междудамбового пространства. В течение 19-20 марта в р.Тиса - г.Чоп ожидается повышение уровня воды на 0,7-1,2 м над уровнями на 8 часов 19 марта, без выхода воды на пойму", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что из-за снижения температуры воздуха 19-21 марта, на реках Правобережья страны ожидается возобновление ледовых явлений в виде заберегов, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений. Как сообщается, местами возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине сегодня, 19 марта 2018 года, будет сопровождаться снегопадами и метелями в центральных и южных областях.

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Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, ГСЧС
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