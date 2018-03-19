Негода в Україні: синоптики попередили про сильні снігопади 20 березня

В Україні 19-20 березня очікуються снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

"За даними Укргідрометцентру, 19 березня в Україні снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця, у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях сильний сніг, снігові замети; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні

Зазначено, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), місцями в центральних областях та на Прикарпатті 3 (червоний).

Крім того, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.

Повідомляється, що 20 березня на дорогах України ожеледиця, вдень у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях сильні опади (сніг, мокрий сніг), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Нагадаємо, синоптики попереджають про підйом рівнів води в річках України протягом 19-21 березня 2018 року.