Непогода в Украине: в "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах

В Украине проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 08:00 17 марта снег в Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумской областях. Небольшой снег в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой областях. В центральных, западных восточных и южных областях небольшой дождь.

Согласно информации "Укравтодора" покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в областях где идет снег покрытие заснеженное.

"Проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечено. Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано 602 единицы техники и 759 рабочих, в дежурном режиме - 811 единиц техники и 1116 рабочих", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС с 20:00 16 марта начата работа штаба по ликвидации последствий по чрезвычайной ситуации в "Укравтодоре".

17 БЕРЕЗНЯ ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ Інформація про стан проїзду на автодорогах... Опубліковано Укравтодор 16 березень 2018 р.

Напомним, 16 марта с 19:00 из-за ухудшения погодных условий, был введен режим ограничения въезда крупногабаритного транспорта в Киев. Ограничение въезда тяжеловесного и большегрузного транспорта в столицу будет действовать с 19:00 16 марта и до понедельника 19 марта. Как уточнил Поворозник, пойти на это меру пришлось в связи со сложными погодными условиями.