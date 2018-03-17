Негода в Україні: в "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на дорогах

В Україні проїзд на дорогах державного значення та на перевальних ділянках доріг забезпечений. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" в Facebook.

Повідомляється, що станом на 08:00 17 березня сніг у Волинській, Рівненській, Житомирській, Сумській областях. Невеликий сніг в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій областях. У центральних, західних, східних і південних областях невеликий дощ.

Згідно з інформацією "Укравтодору" покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре, в галузях, де йде сніг покриття засніжене.

"Проїзд дорогами державного значення та на перевальних ділянках доріг забезпечений. Дорожні підприємства працюють у цілодобовому режимі. Для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяно 602 одиниці техніки та 759 робочих, в черговому режимі - 811 одиниць техніки і 1116 робітників", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС з 20:00 16 березня розпочата робота штабу з ліквідації наслідків щодо надзвичайної ситуації в "Укравтодорі".

17 БЕРЕЗНЯ ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ Інформація про стан проїзду на автодорогах... Опубліковано Укравтодор 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, 16 березня з 19:00 через погіршення погодних умов, був введений режим обмеження в'їзду великогабаритного транспорту Київ. Обмеження в'їзду великовагового та великовантажного транспорту в столицю буде діяти з 19:00 16 березня і до понеділка 19 березня. Як уточнив Поворозник, піти на це міру довелося у зв'язку зі складними погодними умовами.