Ограничение въезда грузовиков в Киев продлится до 19 марта

Сегодня, 16 марта, с 19:00, из-за ухудшения погодных условий, был введен режим ограничения въезда крупногабаритного транспорта в столицу. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время заседания Киевского городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно его словам ограничение въезда тяжеловесного и большегрузного транспорта в столицу будет действовать с 19:00 16 марта и до понедельника 19 марта. Как уточнил Поворозник, пойти на это меру пришлось в связи со сложными погодными условиями.

Также уточняется, что режим ограничения въезда предусматривает в частности то, что соответствующие службы будут оперативно принимать решение о запрете или разрешение на проезд грузовиков в город, исходя из ситуации и погодных условий. По словам первого заместителя председателя КГГА, это позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствия работе снегоуборочной техники.

Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.

Все профильные коммунальные службы города приведены к максимальной готовности для уборки снега. Кроме того, городская власть обратилась к Минобороны и МВД с просьбой в случае необходимости (по обращению районных администраций) привлекать спецтехнику и личный состав к уборке автомобильных дорог, тротуаров, переходов и т. д.

Для правильной работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут перемещены эвакуаторами.

Также городские власти убедительно просит киевлян во время непогоды не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, особенно для поездок в центральную часть города.

Как сообщалось ранее, в следствие активного циклона в Киевской области и городе Киеве на выходных ожидаются сложные погодные условия! 17 марта ночью и днем сильный снег (образование снежного покрова 8-15 см). Порывы ветра 15-18 м/с, метели. Снижение температуры ночью и днем до 3-8 градусов мороза. В результате с 19:00 вводится ограничение въезда крупногабаритного транзитного транспорта через город Киев.

Кроме того, Поворозник отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городская власть будет рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. В первую очередь это коснется дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. О чем будет сообщено отдельно.