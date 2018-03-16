Непогода в Украине: в "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах

Покрытие на автодорогах государственного значения сегодня, 16 марта, в большинстве областей мокрое, в Луганской области - местами переметы, в Сумской области - местами гололедица. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

"По состоянию на 07:00 час. 16 марта 2018 г. в большинстве областей страны без осадков, лишь в Киевской, Черкасской и Полтавской идет небольшой снег. В Одесской и Донецкой областях - местами дождь. Туман встречается в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

На перевальных участках дорог без осадков, лишь на Ужоцком перевале встречается туман. Температура воздуха от 0° до 4°С, покрытие преимущественно сухое.

Температура воздуха в центральных, южных и западных областях от 0 д +6, на севере и северо-востоке колеблется от -3 до +1.

Отмечается, что проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен.

16 МАРТА ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ СООБЩАЕТ Информация о погодных условиях и состоянии проезда на... Опубликовано Новости 15 март 2018 г.

Напомним, в горах Закарпатской области сегодня, 16 марта, сохраняется значительная снеголавинная опасность.