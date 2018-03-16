Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Непогода в Украине: в "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах

НовостиОбщество    16.03.2018 - 10:16
Фото: снег на дорогах Харьковской области (пресс-служба "Укравтодора")
Фото: снег на дорогах Харьковской области (пресс-служба "Укравтодора")

Водителей призывают быть внимательными

Покрытие на автодорогах государственного значения сегодня, 16 марта, в большинстве областей мокрое, в Луганской области - местами переметы, в Сумской области - местами гололедица. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

"По состоянию на 07:00 час. 16 марта 2018 г. в большинстве областей страны без осадков, лишь в Киевской, Черкасской и Полтавской идет небольшой снег. В Одесской и Донецкой областях - местами дождь. Туман встречается в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

На перевальных участках дорог без осадков, лишь на Ужоцком перевале встречается туман. Температура воздуха от 0° до 4°С, покрытие преимущественно сухое.

Температура воздуха в центральных, южных и западных областях от 0 д +6, на севере и северо-востоке колеблется от -3 до +1.

Отмечается, что проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен.

16 МАРТА ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ СООБЩАЕТ Информация о погодных условиях и состоянии проезда на...

Опубликовано Новости 15 март 2018 г.

Напомним, в горах Закарпатской области сегодня, 16 марта, сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Непогода в Украине: в Лисичанске обесточены почти 2 тыс. домов В Украину идут снег с дождем и мороз до -16
Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, Укравтодор, дороги
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top