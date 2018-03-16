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Синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Закарпатской области

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 09:15
Фото: предупреждение о лавине (unsplash.com/Nicolas Cool)
Фото: предупреждение о лавине (unsplash.com/Nicolas Cool)

Речь идет о третьем уровне опасности

В горах Закарпатской области сегодня, 16 марта, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 16 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Снежный покров на большинстве крутых склонов закреплен умеренно или слабо. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках.

Возможен сход отдельных природных средних и крупных лавин. Частично неблагоприятные условия.

Фото: предупреждение о лавине (meteo.gov.ua)

При этом в горах Львовской и Ивано-Франковской областей умеренный уровень снеголавинной опасности.

Напомним, 13 марта в Ивано-Франковской области с восточного склона горы Брецкул сошла лавина.

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Теги: Карпаты, лавина, синоптики
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