Синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Закарпатской области

Речь идет о третьем уровне опасности
В горах Закарпатской области сегодня, 16 марта, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По данным Укргидрометцентра, 16 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Снежный покров на большинстве крутых склонов закреплен умеренно или слабо. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках.
Возможен сход отдельных природных средних и крупных лавин. Частично неблагоприятные условия.
Фото: предупреждение о лавине (meteo.gov.ua)
При этом в горах Львовской и Ивано-Франковской областей умеренный уровень снеголавинной опасности.
Напомним, 13 марта в Ивано-Франковской области с восточного склона горы Брецкул сошла лавина.