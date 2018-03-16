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Негода в Україні: в "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на дорогах

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 10:16
Фото: сніг на дорогах Харківської області (прес-служба "Укравтодора")
Фото: сніг на дорогах Харківської області (прес-служба "Укравтодора")

Водіїв закликають бути уважними

Покриття на автодорогах державного значення сьогодні, 16 березня, в більшості областей мокре, у Луганській області - місцями перемети, у Сумській області - місцями ожеледиця. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укравтодора".

"Станом на 07:00 год. 16 березня 2018 р. в більшості областей країни без опадів, лише в Київській, Черкаській та Полтавській йде невеликий сніг. В Одеській та Донецькій областях - місцями дощ. Туман зустрічається в Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Ужоцькому перевалі зустрічається туман. Температура повітря від 0° до 4°С, покриття переважно сухе.

Температура повітря в центральних, південних та західних областях від 0 д + 6, на півночі та північному сході коливається від -3 до +1.

Зазначається, що проїзд дорогами державного значення та на перевальних ділянках доріг забезпечено.

16 БЕРЕЗНЯ ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ Інформація про погодні умови та стан проїзду на...

Опубліковано Укравтодор 15 березень 2018 р.

Нагадаємо, у горах Закарпатської області сьогодні, 16 березня, зберігається значна сніголавинна небезпека

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, Укравтодор, дороги
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