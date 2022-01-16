Непогода в Украине: без света остаются 67 населенных пунктов в пяти областях

Обесточенные регионы

Так, по состоянию на утро 16 января, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты (ЛЭП) обесточены 67 населенных пунктов в 5 областях:

Житомирская - 25,

Черниговская - 20,

Сумская - 12,

Киевская - 9,

Донецкая - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Последствия непогоды

Луганская область

В с. Коломийчиха Сватовского района в результате шквального ветра повреждена крыша сельского совета и сельского клуба на площади 560 м2. Жертв и пострадавших нет.

Харьковская область

В г. Люботин из-за шквалов повреждена крыша четырехэтажного общежития Люботинского лицея железнодорожного транспорта на площади 600 м2. Жертв и пострадавших также нет.

Киевская область

В г. Богуслав из-за сильного ветра повреждена крыша в четырехэтажном учебном корпусе ДОУ Богусловском центре профессионального образования на площади 300 м2. Жертв и пострадавших нет.

Черниговская область

В с. Лосиновка Черниговского района шквальный ветер повредил крышу в спортивном зале школы на площади 250 м2. Жертв и пострадавших также нет.