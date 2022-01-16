UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Непогода в Украине: без света остаются 67 населенных пунктов в пяти областях

Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за ухудшения погоды остаются без света 67 населенных пунктов. Таким образом, отключения зафиксированы в пяти областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Обесточенные регионы

Так, по состоянию на утро 16 января, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты (ЛЭП) обесточены 67 населенных пунктов в 5 областях:

  • Житомирская - 25,
  • Черниговская - 20,
  • Сумская - 12,
  • Киевская - 9,
  • Донецкая - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Последствия непогоды

Луганская область

В с. Коломийчиха Сватовского района в результате шквального ветра повреждена крыша сельского совета и сельского клуба на площади 560 м2. Жертв и пострадавших нет.

Харьковская область

В г. Люботин из-за шквалов повреждена крыша четырехэтажного общежития Люботинского лицея железнодорожного транспорта на площади 600 м2. Жертв и пострадавших также нет.

Киевская область

В г. Богуслав из-за сильного ветра повреждена крыша в четырехэтажном учебном корпусе ДОУ Богусловском центре профессионального образования на площади 300 м2. Жертв и пострадавших нет.

Черниговская область

В с. Лосиновка Черниговского района шквальный ветер повредил крышу в спортивном зале школы на площади 250 м2. Жертв и пострадавших также нет.

Напомним, вчера непогода в Украине обесточила почти 1 500 населенных пунктов в 16 областях.

Добавим, в пятницу сильный ветер обрушился на Черновцы там сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена.

Отметим, погода в Украине сегодня будет сухой. Дневная температура воздуха местами достигнет +3.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеНепогода в Украине