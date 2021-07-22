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Непогода в Украине: без света остались почти 100 населенных пунктов

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Четверг 22 июля 2021 08:48
Непогода в Украине: без света остались почти 100 населенных пунктов Фото: в Украине без света остались 99 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на 7 утра 22 июля в результате осложнения погодных условий без света остались 99 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отключение света произошло в восьми областях:

  • Донецкая - 29 населенных пунктов,
  • Одесская - 23,
  • Кировоградская - 16,
  • Черкасская - 14,
  • Киевская - 5,
  • Николаевская - 5,
  • Днепропетровская - 4
  • Луганская - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что Одессу накрыл мощный ливень, многие городские улицы затоплены.

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