Непогода в Украине: без света остались почти 100 населенных пунктов
Фото: в Украине без света остались 99 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 7 утра 22 июля в результате осложнения погодных условий без света остались 99 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отключение света произошло в восьми областях:
- Донецкая - 29 населенных пунктов,
- Одесская - 23,
- Кировоградская - 16,
- Черкасская - 14,
- Киевская - 5,
- Николаевская - 5,
- Днепропетровская - 4
- Луганская - 3.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что Одессу накрыл мощный ливень, многие городские улицы затоплены.