Негода в Україні: без світла залишилися майже 100 населених пунктів
Фото: в Україні без світла залишилися 99 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на 7 ранку 22 липня внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишилися 99 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Відключення світла сталося у восьми областях:
- Донецька – 29 населених пунктів,
- Одеська – 23,
- Кіровоградська – 16,
- Черкаська – 14,
- Київська – 5,
- Миколаївська – 5,
- Дніпропетровська – 4
- Луганська – 3.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялося, що Одесу накрила потужний злива, багато міських вулиць затоплено.