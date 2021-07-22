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Негода в Україні: без світла залишилися майже 100 населених пунктів

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Четвер 22 липня 2021 08:48
Негода в Україні: без світла залишилися майже 100 населених пунктів Фото: в Україні без світла залишилися 99 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом на 7 ранку 22 липня внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишилися 99 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Відключення світла сталося у восьми областях:

  • Донецька – 29 населених пунктів,
  • Одеська – 23,
  • Кіровоградська – 16,
  • Черкаська – 14,
  • Київська – 5,
  • Миколаївська – 5,
  • Дніпропетровська – 4
  • Луганська – 3.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що Одесу накрила потужний злива, багато міських вулиць затоплено.

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