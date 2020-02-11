Непогода в Украине обесточила почти 400 населенных пунктов

В результате ухудшения погоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате ухудшения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях. В частности, пострадали следующие области: Ивано-Франковская - 93, Львовская - 75, Черниговская - 47, Полтавская - 42, Сумская - 40 Киевская - 24, Черкасская - 20, Одесская - 17, Днепропетровская - 10, Кировоградская - 7 и Закарпатская - 5.

Кроме того, в результате порывов ветра повреждены кровли более 100 зданий, а именно: во Львовской области 35 объектов социально-бытовой сферы, 25 частных жилых домов, 26 коммунальных домов, 3 вспомогательных зданий и в Ивано-Франковской области 12 кровель объектов социально бытовой сферы.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды во Львовской области задерживались поезда, так как шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры.

На 11 февраля в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.