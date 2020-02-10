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Метель и сильный ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     10.02.2020 - 14:03
Метель и сильный ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Карпатах значительный снег и порывы ветра 20-25 м/с

Погода в Украине 11 февраля ухудшится, в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

В Карпатах значительный снег и порывы ветра 20-25 м/с, а также метель.

"Такие погодные явления опасны тем, что в этот период каждое дерево, рекламный щит или столб представляют угрозу", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня погода будет дождливой, местами выпадет снег, температура воздуха днем поднимется до + 8. При этом в горах сохраняется большая вероятность схода лавин. На Западе, а также в Винницкой области пройдет дождь с мокрым снегом, в Карпатах осадки будут сильными.

Кроме того, из-за ветреной погоды в Украине спасатели просят туристов в Карпатах воздержаться от подъема в горы.

Вместе с тем, отмечается, что погода в Украине в ближайшие дни будет представлять опасность для жителей страны из-за мощного юго-западного ветра и мокрого снега с дождем. В Украине сохранится переменная погода - ветер с порывами будет задувать с юго-запада, а атмосферный фронт будет по очереди накрывать всю страну.

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