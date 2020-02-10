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На Львовской железной дороге сильный ветер повредил ж/д инфраструктуру

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 14:16
На Львовской железной дороге сильный ветер повредил ж/д инфраструктуру
Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

"Укрзализныця" сообщает о задержке движения поездов Киев – Рахов и Ужгород - Львов

Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любинь Большой - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" на странице в Facebook.

Отмечается, что "Укрзализныця" работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 357 Киев – Рахов, №146 Ужгород - Львов, а также нескольких пригородных поездов.

На Львовской железной дороге сильный ветер повредил ж/д инфраструктуруНа Львовской железной дороге сильный ветер повредил ж/д инфраструктуруФото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia): последствия непогоды

"Просим извинения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточены 203 населенных пункта в 8 областях.

Напомним, согласно прогнозу Натальи Диденко, погода в Украине в ближайшие дни будет представлять опасность для жителей страны из-за мощного юго-западного ветра и мокрого снега с дождем.

РБК-Украина писало, что 11 февраля ожидается ухудшение погоды в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

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