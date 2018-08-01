Непогода в Украине обесточила 118 населенных пунктов

Больше всего обесточенных населенных пунктов во Львовской области

В Украине, в результате осложнения погодных условий, по состоянию на утро, 1 августа, обесточены 118 населенных пунктов в 4 областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 118 населенных пунктов в 4 областях.

"Львовская - 59 н.п., Тернопольская - 28 н.п., Волынская - 22 н.п. и Черновицкая - 9 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, 30-31 июля в результате осложнения погодных условий, дождей, порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено 143 населенных пункта в 6 областях. В частности, в Тернопольской - 58, Львовской - 46, Хмельницкой - 15, Житомирской - 15, в Черновицкой - 8 и Запорожской - 1 населенный пункт.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 1 августа 2018 года на западе Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +31.

Кроме того, синоптики предупредили о подъеме уровня воды сегодня, 1 августа, в реках бассейнов Днестра, Прута и Сирета в Ивано-Франковской области.