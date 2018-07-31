Непогода в Украине обесточила более 140 населенных пунктов

В Житомирской области непогода повредила более 40 домов

По состоянию на утро 31 июля в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 143 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 30-31 июля в результате осложнения погодных условий, дождей, порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 143 населенных пункта в 6 областях. В частности, в Тернопольской - 58, Львовской - 46, Хмельницкой - 15, Житомирской - 15, Черновицкой - 8 и Запорожской - 1 населенный пункт.

Кроме того, в результате порывов ветра зафиксированы случаи частичного повреждения крыш домов и свержения деревьев в 2 областях, а именно:

в Житомирской области в 5 районах были частично повреждены крыши 41 жилого дома, повалены 52 дерева. Все поваленные деревья распилены и убраны;

в Хмельницкой области повалено 37 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозах и граде на западе Украине. Также сообщалось о сильных дождях и шквалистом ветре до 20 м/с.