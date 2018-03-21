Непогода в Украине: в Киеве снег, на дорогах - гололедица

21 марта в Киеве облачно с прояснениями, утром умеренный снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура днем около 0°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, с целью предупреждения травматизма и избежание аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов по поведению во время гололеда.

Советы для пешеходов:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатится, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

Советы водителям:

придерживаться скоростного режима и дистанции, откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине сегодня, 21 марта, в большинстве областей ожидается снег и метели.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 21 марта утром в большинстве областей Украины ожидается снег и метели. В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильный снег, днем местами небольшой снег.