Негода в Україні: у Києві сніг, на дорогах - ожеледиця

21 березня в Києві хмарно з проясненнями, вранці помірний сніг, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вдень близько 0°. Про це повідомили в Український гідрометцентре.

Зокрема, з метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад щодо поведінки під час ожеледиці.

Поради для пішоходів:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледь спробуйте швидко присісти - це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути - напружте м'язи, згрупуйтеся, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотиться, - удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони покриті льодом

Поради водіям:

дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні сьогодні, 21 березня, у більшості областей очікується сніг та хуртовини

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 21 березня вранці в більшості областей України очікується сніг та хуртовини. В Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях сильний сніг, вдень місцями невеликий сніг.