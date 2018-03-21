Негода в Україні: у Києві сніг, на дорогах - ожеледиця

Через погодні умови КМДА закликає киян бути обережними
21 березня в Києві хмарно з проясненнями, вранці помірний сніг, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вдень близько 0°. Про це повідомили в Український гідрометцентре.
Зокрема, з метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад щодо поведінки під час ожеледиці.
Поради для пішоходів:
ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;
при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледь спробуйте швидко присісти - це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
якщо падіння не уникнути - напружте м'язи, згрупуйтеся, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотиться, - удар, спрямований на вас, зменшить силу;
будьте уважні й на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
обходьте металеві кришки люків – як правило, вони покриті льодом
Поради водіям:
дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;
при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
не забувайте включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні сьогодні, 21 березня, у більшості областей очікується сніг та хуртовини
Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 21 березня вранці в більшості областей України очікується сніг та хуртовини. В Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях сильний сніг, вдень місцями невеликий сніг.