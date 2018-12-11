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Непогода в Украине: в Кабмине назвали области, которые оказались в зоне риска

Новости » Общество    11.12.2018 - 17:26
Непогода в Украине: в Кабмине назвали области, которые оказались в зоне риска
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине 12 декабря ожидается ухудшение погодных условий

В Украине с 12 декабря в семи областях ожидается осложнение погодных условий, а с 13 декабря - еще в шести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

Как отметил глава ведомства Геннадий Зубко, в зоне риска 12 декабря оказались Черниговская, Киевская, Житомирская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Николаевская области. В указанных регионах ожидается сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидается сильный дождь.

"Особенно обращаю внимание на области, где введен правовой режим военного положения. В этих регионах уже в усиленном режиме дежурят, управляются и координируются все службы. Но, приоритетным вопросом остается - обеспечение водо - и теплоснабжением, электроснабжением и время восстановления электричества во время штормового предупреждения", - заявил Зубко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области завтра, 12 декабря 2018 года, ожидается снегопад. В связи с этим, въезд грузового транспорта в Киев завтра утром может быть ограничен.

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