Негода в Україні: у Кабміні назвали області, які опинилися у зоні ризику

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні 12 грудня очікується погіршення погодних умов

В Україні з 12 грудня у семи областях очікується ускладнення погодних умов, а з 13 грудня - ще в шести. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

Як зазначив глава відомства Геннадій Зубко, у зоні ризику 12 грудня опинилися Чернігівська, Київська, Житомирська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська області. У вказаних регіонах очікується сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. Крім того, вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях очікується сильний дощ.

"Особливо звертаю увагу на області, де введений правовий режим воєнного стану. В цих регіонах вже в посиленому режимі чергують, керуються і координуються всі служби. Але, пріоритетним питанням залишається - забезпечення водо- та теплопостачання, електропостачання та час відновлення електрики під час штормового попередження", - заявив Зубко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві та Київській області завтра, 12 грудня 2018 року, очікується снігопад. У зв'язку з цим, в’їзд вантажного транспорту до Києва завтра вранці може бути обмежений.