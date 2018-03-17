Непогода в Украине: в "Борисполе" задерживаются рейсы

В аэропорту "Борисполь" из-за ухудшения погодных условий международные и внутренние рейсы прибывают с опозданием. Об этом говорится на сайте аэропорта.

В расписании аэропорта отмечается часовая задержка рейсов из Милана, Рима, Тбилиси, Лондона, Одессы, Брюсселя. Рейс из Еревана был отменен.

Отметим, что вылеты происходят по расписанию.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. 17-19 марта в Украине сложные погодные условия: 17 марта в западных и северных областях сильный снег, метели, в Закарпатской, большинстве центральных и Харьковской областях сильные осадки (мокрый снег и дождь), местами гололед, налипание мокрого снега; 18 марта в Украине, кроме северных областей, метели, на Закарпатье, Прикарпатье и в центральных областях сильные снегопады, в Карпатах очень сильный снег, 19 марта метели, в центральных, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед.