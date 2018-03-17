Непогода в Украине: синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

"17-19 марта в Украине сложные погодные условия: 17 марта в западных и северных областях сильный снег, метели, в Закарпатской, большинстве центральных и Харьковской областях сильные осадки (мокрый снег и дождь), местами гололед, налипание мокрого снега; 18 марта в Украине, кроме северных областей, метели, на Закарпатье, Прикарпатье и в центральных областях сильные снегопады, в Карпатах очень сильный снег, 19 марта метели, в центральных, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед", - говорится в сообщении.

Ожидается 17-19 марта в большинстве областей, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица.

Напомним, в результате непогоды в Украине (снег, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов.