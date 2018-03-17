Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Непогода в Украине: синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

НовостиОбщество    17.03.2018 - 13:37
Фото: непогода в Украине (facebook.com/ukrgmc.official)
Фото: непогода в Украине (facebook.com/ukrgmc.official)

В Украине ожидается сильных снег, метели

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

"17-19 марта в Украине сложные погодные условия: 17 марта в западных и северных областях сильный снег, метели, в Закарпатской, большинстве центральных и Харьковской областях сильные осадки (мокрый снег и дождь), местами гололед, налипание мокрого снега; 18 марта в Украине, кроме северных областей, метели, на Закарпатье, Прикарпатье и в центральных областях сильные снегопады, в Карпатах очень сильный снег, 19 марта метели, в центральных, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед", - говорится в сообщении.

Ожидается 17-19 марта в большинстве областей, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица.

Напомним, в результате непогоды в Украине (снег, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов. 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 364 единицы техники Непогода в Украине: в Киеве общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания
Темы: Непогода в Украине    Теги: синоптики, Снегопад
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top