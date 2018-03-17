Негода в Україні: у "Борисполі" затримуються рейси

В аеропорту "Бориспіль" через погіршення погодних умов міжнародні та внутрішні рейси прибувають із запізненням. Про це йдеться на сайті аеропорту.

У розкладі аеропорту відзначається годинна затримка рейсів з Мілану, Риму, Тбілісі, Лондону, Одеси, Брюсселя. Рейс з Єревану був скасований.

Відзначимо, що вильоти відбуваються за розкладом.

Нагадаємо, що в Україні в найближчі дні очікується погіршення погодних умов. 17-19 березня в Україні складні погодні умови: 17 березня у західних та північних областях сильний сніг, хуртовини, у Закарпатській, більшості центральних та Харківській областях сильні опади (мокрий сніг та дощ), місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; 18 березня в Україні, крім північних областей, хуртовини, на Закарпатті, Прикарпатті та в центральних областях сильні снігопади, у Карпатах дуже сильний сніг; 19 березня хуртовини, у центральних, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь.