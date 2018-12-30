Непогода в США: погибли не менее 7 человек

Фото: снегопады в США (Twitter.com)

Из-за сильного ветра и осадков в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены

В Соединенных Штатах Америки (США) в результате непогоды погибли по меньшей мере 7 человек. Большинство из них стали жертвами ДТП, произошедших из-за гололеда и чрезмерных осадков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Кроме того, как сообщается, в штате Теннесси на востоке США 30-летнюю участницу туристического похода снесло водой, когда она переходила вброд через реку.

Также в Луизиане 58-летняя женщина погибла, когда молния обрушила на ее дом дерево.

Отметим, за последние несколько дней на севере и Среднем Западе Соединенных Штатов выпало до 30 см снега.

С 27 декабря в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены. Из-за ветров и обильных осадков перекрыты автомагистрали в таких штатах, как Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Канзас и Айова.

Метеорологи предупреждают также о сильных снегопадах в других частях страны.

Ранее РБК-Украина писало, что в США вследствие снежного шторма в одной части страны и мощных ливней - в другой, погибли по меньшей мере шесть человек.

11 декабря на юго-востоке США начались сильные снегопады. В отдельных районах Вирджинии, Северной и Южной Каролины, Теннесси за несколько дней выпало от 30 до 60 сантиметров снега.