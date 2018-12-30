ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Непогода в США: погибли не менее 7 человек

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 19:43
Непогода в США: погибли не менее 7 человек
Фото: снегопады в США (Twitter.com)

Из-за сильного ветра и осадков в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены

В Соединенных Штатах Америки (США) в результате непогоды погибли по меньшей мере 7 человек. Большинство из них стали жертвами ДТП, произошедших из-за гололеда и чрезмерных осадков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Кроме того, как сообщается, в штате Теннесси на востоке США 30-летнюю участницу туристического похода снесло водой, когда она переходила вброд через реку.

Также в Луизиане 58-летняя женщина погибла, когда молния обрушила на ее дом дерево.

Отметим, за последние несколько дней на севере и Среднем Западе Соединенных Штатов выпало до 30 см снега.

С 27 декабря в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены. Из-за ветров и обильных осадков перекрыты автомагистрали в таких штатах, как Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Канзас и Айова.

Метеорологи предупреждают также о сильных снегопадах в других частях страны.

Ранее РБК-Украина писало, что в США вследствие снежного шторма в одной части страны и мощных ливней - в другой, погибли по меньшей мере шесть человек.

11 декабря на юго-востоке США начались сильные снегопады. В отдельных районах Вирджинии, Северной и Южной Каролины, Теннесси за несколько дней выпало от 30 до 60 сантиметров снега.

Смерть детей на границе с Мексикой: Трамп обвинил демократов В Карпатах высота снежного покрова достигает одного метра
Новости Украины ГидрометцентрСоединенные Штаты АмерикиСнегопад
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь