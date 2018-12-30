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Негода в США: загинули не менше 7 осіб

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 19:43
Негода в США: загинули не менше 7 осіб
Фото: снігопади в США (Twitter.com)

Через сильний вітер та опади у країні скасовано сотні авіарейсів, тисячі перенесені

У Сполучених Штатах Америки (США) в результаті негоди загинули щонайменше 7 людей. Більшість з них стали жертвами ДТП, що сталися через ожеледицю і надмірних опадів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Крім того, як повідомляється, в штаті Теннессі на сході США 30-річну учасницю туристичного походу знесло водою, коли вона переходила вбрід через річку.

Також в Луїзіані 58-річна жінка загинула, коли блискавка обрушила на її будинок дерево.

Зазначимо, за останні кілька днів на півночі і Середньому Заході Сполучених Штатів випало до 30 см снігу.

З 27 грудня в країні скасовано сотні авіарейсів, тисячі перенесені. Через віти і рясні опади перекриті автомагістралі в таких штатах, як Північна Дакота, Південна Дакота, Міннесота, Канзас і Айова.

Метеорологи попереджають також про сильні снігопади в інших частинах країни.

Раніше РБК-Україна писало, що в США внаслідок снігового шторму в одній частині країни і потужних злив - в інший, загинули щонайменше шість осіб.

11 грудня на південному східі США почалися сильні снігопади. В окремих районах Вірджинії, Північній і Південної Кароліни, Теннессі за кілька днів випало від 30 до 60 сантиметрів снігу.

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