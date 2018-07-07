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Негода в Японії: кількість загиблих збільшилася до 21, ще 47 осіб пропали безвісти

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 10:39
Фото (twitter.com/japantimes)
Фото (twitter.com/japantimes)

Повені і сходження селів в Японії, викликані проливними дощами

В Японії в результаті повеней і сходу селів, викликаних проливними дощами, загинула 21 людина, ще 47 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Хinhuanet.

Повідомляється, що близько 48 тис. рятувальників, співробітників поліції і пожежників шукають людей, які опинилися в пастці або поранених в результаті зсувів і повеней.

За даними Японського метеорологічного агентства, дощі в східних і західних регіонах країни можуть тривати до неділі.

Нагадаємо, раніше метеорологічне агентство Японії у зв'язку з негодою ввело режим надзвичайної ситуації в префектурах Хіросіма, Окаяма, Тотторі, Хіого і Кіото.

 

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Теги публікації: Японія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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