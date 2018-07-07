Ливни в Японии: 13 человек погибли, 45 пропали без вести

Метеорологическое агентство Японии в связи с непогодой ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких префектурах

На западе Японии в результате ливней и оползней погибли по меньшей мере 13 человек, еще 45 - пропали без вести. Об этом сообщает NHK.

Так, в префектуре Хиросима погибли пять человек, в том числе 60-летний мужчина, который находился в доме в тот момент, когда на него сошел оползень

В префектуре Хего утонул 59-летний мужчина, занимавшийся чисткой сливных труб, еще одна 52-летняя женщина утонула в вышедшей из берегов реке в префектуре Осака.

В Японии уже несколько дней продолжаются сильные дожди, которые принес обрушившийся на страну тайфун, из-за чего сильно повысился уровень воды в реках.

Метеорологическое агентство Японии в связи с непогодой ввело режим чрезвычайной ситуации в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото.

Напомним, 5 июля японские власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказали эвакуировать тысячи жителей из окрестностей города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей.

По всему региону были эвакуированы 160 тыс. человек.