Непогода в Одессе: поезда в регионе курсируют по графику

Значительные ливни в Одессе не повлияли на движение поездов. Изменений в работе железной дороги не произошло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику", - говорится в сообщении.
Как известно, сегодня в Одессе бушует непогода.
РБК-Украина писало, что в результате произошел сбой в работе общественного транспорта, перестали ходить трамваи.
Кроме того, пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, решили пойти на другие аэродромы.
В городе затопило ряд улиц-подтопленные дома и автомобили.