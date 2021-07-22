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Непогода в Одессе: поезда в регионе курсируют по графику

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Четверг 22 июля 2021 12:01
Непогода в Одессе: поезда в регионе курсируют по графику Фото: из-за ливней в Одессе поезда не изменили график движения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Значительные ливни в Одессе не повлияли на движение поездов. Изменений в работе железной дороги не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику", - говорится в сообщении.

Как известно, сегодня в Одессе бушует непогода.

РБК-Украина писало, что в результате произошел сбой в работе общественного транспорта, перестали ходить трамваи.

Кроме того, пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, решили пойти на другие аэродромы.

В городе затопило ряд улиц-подтопленные дома и автомобили.

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