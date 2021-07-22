Негода в Одесі: поїзди в регіоні курсують за графіком
Фото: через зливи в Одесі поїзди не змінили графік руху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Значні зливи в Одесі не вплинули на рух поїздів. Змін в роботі залізниці не відбулося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, сьогодні в Одесі вирує негода.
РБК-Україна писало, що в результаті стався збій у роботі громадського транспорту, перестали ходити трамваї.
Крім того, пілоти пасажирських авіалайнерів, які повинні були приземлитися в Одесі після години ночі, вирішили піти на інші аеродроми.
У місті затопило низку вулиць - підтоплені будинки та автомобілі.