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Негода в Одесі: поїзди в регіоні курсують за графіком

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Четвер 22 липня 2021 12:01
Негода в Одесі: поїзди в регіоні курсують за графіком Фото: через зливи в Одесі поїзди не змінили графік руху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Значні зливи в Одесі не вплинули на рух поїздів. Змін в роботі залізниці не відбулося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні в Одесі вирує негода.

РБК-Україна писало, що в результаті стався збій у роботі громадського транспорту, перестали ходити трамваї.

Крім того, пілоти пасажирських авіалайнерів, які повинні були приземлитися в Одесі після години ночі, вирішили піти на інші аеродроми.

У місті затопило низку вулиць - підтоплені будинки та автомобілі.

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