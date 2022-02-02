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Непогода в Карпатах. Туристов призывают воздержаться от походов в горы

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 февраля погода в Карпатах значительно ухудшилась. Туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:00 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость (до 30 м.), ветер западный, порывы до 15 м/сек., температура воздуха -13. Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!"- говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность.

Добавим, снегопады сегодня ожидаются в большинстве областей Украины. Такая погода обойдет только Киев и шесть областей.

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