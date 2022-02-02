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Снегопады обойдут Киев и шесть областей: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Среда 02 февраля 2022 06:00
Снегопады обойдут Киев и шесть областей: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Снегопады сегодня ожидаются в большинстве областей Украины. Такая погода обойдет только Киев и шесть областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

Сегодня снегопады обойдут Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую области. Во всех остальных регионах будут осадки. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -1 + 3, а ночью-4-8,
  • на севере днем -1 + 1, а ночью-7-10,
  • на востоке днем + 1 + 4, а ночью-1-4,
  • на севере днем +3 + 5, а ночью-1-3,
  • в центре днем 0 + 3, а ночью-4-7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня облачно, но без осадков. Температура воздуха днем составит 0+2, а ночью-5-7.

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