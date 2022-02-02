В горах объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. Есть угроза схода лавин в горах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Прогноз погоды во всех областях
Сегодня снегопады обойдут Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую области. Во всех остальных регионах будут осадки.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.