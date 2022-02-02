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Негода в Карпатах. Туристів закликають утриматися від походів у гори

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 лютого погода у Карпатах значно погіршилася. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 09:00 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість (до 30 м.), вітер західний, пориви до 15 м/с., температура повітря -13. Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека.

Додамо, снігопади сьогодні очікуються у більшості областей України. Така погода омине тільки Київ та шість областей.

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